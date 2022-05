Mais dois casos de hepatite em crianças com origem desconhecida são notificados em PE; número de investigações sobe para quatro

Em 27 de abril, diante do misterioso surto de hepatite em crianças na Europa e nos Estados Unidos (EUA), o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs-PE) emitiu nota de alerta orientando toda a rede de saúde, incluindo unidades públicas e privadas.

Por meio de nota, a SES-PE informou que os dois novos casos foram notificados em pacientes de Camaragibe , no Grande Recife, e de Casinhas , no Agreste.

No caso de Casinhas, uma menina de 9 anos deu entrada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife, na sexta (13). Ela apresentou quadro de vômito, icterícia, náusea e fadiga.

Na ocorrência de Camaragibe, uma garota de 11 anos chegou ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, no sábado (14), com dor abdominal, vômito, icterícia, náusea e fadiga.

Ainda de acordo com a SES, as duas pacientes “seguem internadas e estão sendo acompanhadas pelas equipes multiprofissionais, realizando os exames necessários para a investigação dos casos”.