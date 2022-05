Homem tem dinheiro e objetos furtados no local de trabalho, em Serra Talhada

Um homem compareceu à Delegacia de Polícia de Serra Talhada no último fim de semana queixando-se de ter alguns objetos pessoais furtados de dentro do bolso de sua calça em seu local de trabalho.

Segundo o relato da vítima, que trabalha como conferente em uma empresa no Bairro São Cristóvão, ele trocou de roupa para trabalhar, como de costume, e deixou-as num armário do banheiro que fica dentro do depósito. No armário há vários compartimentos e alguns têm chave, porém o seu não tinha.

O profissional afirmou ainda que, além dos funcionários da empresa, alguns motoristas e chapeados que chegam para descarregar as mercadorias também têm acesso ao banheiro.

Ele só percebeu o furto quando foi trocar de roupa para largar do serviço. Furtaram a sua carteira, contendo vários documentos pessoais e o valor de R$ 130,00. Vila Bela Online