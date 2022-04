Março confirma queda nos números da Covid-19 no Sertão do Pajeú

O mês de março confirmou a desaceleração da pandemia no Sertão Pajeú que vem sendo observada desde fevereiro, que registrou 177 casos a menos que janeiro. Em março essa diferença cresceu e foram 478 casos a menos que em fevereiro, fechando o mês com 51.114 casos positivos da doença.

Também houve uma melhora no número de recuperados, 944 no total, e no número de óbitos, em fevereiro – mês mais mortal da doença no Pajeú, em 2022, foram 27, em março 9 pessoas perderam a batalha para a doença.

Outro número importante é o de casos ativos da Covid-19 na região. Fevereiro fechou o mês com 487 pessoas com o vírus ativo no organismo, já em março esse número foi caindo e o mês acabou com apenas 12 pessoas com casos ativos da doença, 475 a menos que o mês anterior.

Números positivos, também, na quantidade de cidades que estão com casos zerados da doença, dez ao todo. Calumbi, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão e Tabira fecharam o mês sem casos ativos da doença.

Já Afogados da Ingazeira tem cinco, Flores tem dois, Brejinho, Carnaíba, Serra Talhada, Triunfo e Tuparetama encerram o mês com um caso ativo cada.

Portanto, março fecha os números da Covid-19 no Sertão do Pajeú com: 51.114 casos positivos, 50.389 recuperados, 713 óbitos e 12 casos ativos da doença. Do Nill Júnior