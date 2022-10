Marcos Crente anuncia apoio a Marília Arraes

O vice-prefeito de Tabira, Marcos Crente (PSB), anunciou, na tarde desta quarta-feira (05), o apoio à candidatura de Marília Arraes ao Governo de Pernambuco. Ao lado do vereador Albérico Thiago, de São José do Egito – integrante da coordenação regional da campanha de Marília na região – Marcos destacou a importância de eleger a candidata da coligação Pernambuco na Veia para comandar o Estado e Lula para Presidência da República.

Já no primeiro turno destas eleições Marília foi a candidata majoritária no município, com quase 5 mil votos. Com a chegada de Marcos, que traz junto todo o seu grupo político, Marília ganha ainda mais força no Pajeú.

“Marília é a líder que Pernambuco precisa para avançar e voltar a ter o protagonismo que merece. O Pajeú conhece muito bem seu trabalho, sua disposição e seu compromisso. E é por isso que estamos com Marília e o presidente Lula, que sempre olhou para o Nordeste, em especial para o semiárido como nenhum outro líder nacional”, destacou. Do Nill Júnior