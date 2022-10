Wellington Maciel diz que grupo está decidido a apoiar Raquel Lyra

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (05) ao jornalista Dárcio Rabelo, na Rádio Independente FM, o prefeito de Arcoverde, Wellington Maciel (MDB), avaliou positivamente o resultado das eleições proporcionais na Capital do Sertão e afirmou que seu grupo político está 99% propenso a apoiar a candidata a governadora Raquel Lyra (PSDB) no segundo turno em Pernambuco.

Segundo ele, o grupo político que comanda saiu das urnas fazendo majoritários seus candidatos Luciano Pacheco a deputado estadual e Fernando Monteiro a federal, o que o deixava feliz.

Parabenizou a eleição de Fernando e lamentou que Luciano não tivesse sido eleito, mas reconheceu sua luta e o esforço que fez para conquistar mais votos na região. Lamentou que a cidade perde com isso, em não ter um deputado estadual da terra. “Quero agradecer o apoio da população, me sinto feliz, todo o grupo, nós fomos majoritários”.

Presente a entrevista, o advogado Anselmo Pacheco lembrou que “historicamente a eleição para deputados é fragmentada, pela estrutura, formação, sempre teve tradição de muitos serem votados. Afirmou que numericamente a situação foi forte aos fazer majoritários seus candidatos. Os números é que contam. Somando os dois candidatos (Raul e Fernando) ultrapassou a marca dos 8 mil votos para federal”.

Wellington disse ainda que desde que assumiu, sempre teve um compromisso com Arcoverde e Pernambuco e lembrou que tanto como estadual como federal ultrapassou a oposição. Afirmou que esperava que Waldemar Borges tivesse mais votos, já que teve a ex-prefeita apoiando. Disse que com a eleição de Fernando Monteiro, com quase o dobro dos votos do segundo colocado em Arcoverde, pela primeira vez apoiando por um prefeito na cidade, agora vai atrás de mais recursos e obras para o município.

Ao final o advogado Anselmo Pacheco sinalizou abertamente que nos próximos dias o prefeito Wellington Maciel deverá se encontrar com a candidata a governadora Raquel Lyra, quando deverá formalizar oficialmente o apoio a tucana no segundo turno da eleição em Pernambuco, e deverá ser o coordenador da campanha da candidata do PSDB em Arcoverde.