Viva padre Luisinho!

Ontem, além de participar do encerramento da Festa de São Francisco representando a Rádio Pajeú , em ação de graças por seus 63 anos, dei meu abraço e minha mensagem ao querido padre Luis Marques Ferreira.

Sou da escola de uma igreja viva, transformadora, que tem a fé e a oração para uma ação profética. Não adianta dizer “o pão nosso de cada dia nos dai hoje” sem fazer pelos que tem fome.

Se não fosse a igreja dos anos 90, a Pastoral da Juventude e a busca por jovens para discutir seu futuro a partir da sua realidade, eu não estaria aqui. Foi lá que ganhei a oportunidade de apresentar meu primeiro programa de rádio, o Conversando com a Juventude, em maio de 1991, há 31 anos.

O roteiro do meu primeiro programa, produzido com ele e Rogério Jesuíno, o Jota Oliveira, presidente do Sindracs, está no Museu do Rádio, onde nasceu a Rádio Pajeú.

Um abraço a Luisinho e seu papel por um mundo melhor, sempre alinhado ao evangelho. Do Nill Júnior