Marília Arraes minimiza adesão de Sebastião a Raquel e critica cassação de vereadora por fraude à cota de gênero

A presidente estadual do Solidariedade em PE, Marília Arraes, participou do Congresso Regional do PSB em Afogados da Ingazeira, onde acompanhou o primo João Campos em agendas políticas. Em entrevista exclusiva, Marília falou sobre a recente adesão de Sebastião Oliveira ao grupo da governadora Raquel Lyra, sua projeção para 2026 e a polêmica cassação da chapa do Solidariedade em Serra Talhada por suposta fraude à cota de gênero.

SEBASTIÃO OLIVEIRA NO GRUPO DE RAQUEL LYRA

Ex-aliado de primeira hora de Marília Arraes e seu vice na disputa pelo governo de Pernambuco em 2022, Sebastião Oliveira agora integra o bloco político de Raquel Lyra. Questionada sobre a mudança, Marília preferiu minimizar a movimentação.

“Sebastião é um grande amigo. Tenho uma grande gratidão pelo papel que ele teve na nossa campanha de 2022. Então, respeito as posições que ele toma, mas acredito que a gente tem que olhar para o futuro. Quem sabe a gente pode se encontrar novamente, junto com todo o grupo.”

ELEIÇÕES 2026: CÂMARA OU SENADO?

Sobre seu futuro político, Marília não cravou candidatura, mas sinalizou que a prioridade da oposição deve ser unir forças antes de discutir nomes.

“Esse é o momento de a gente juntar forças. Mais adiante, em 2026, vamos discutir quem vai para a majoritária. Agora, é hora de todo mundo colocar o ego no bolso.”

CASSAÇÃO DA CHAPA DO SOLIDARIEDADE EM SERRA TALHADA

A Justiça Eleitoral determinou a cassação da chapa do Solidariedade em Serra Talhada, que elegeu a vereadora Juliana Tenório, por fraude à cota de gênero. Como presidente do partido, Marília disse respeitar o Judiciário, mas classificou a decisão como “no mínimo estranha” e afirmou que recorrerá.

“Nosso papel na política não é criticar o Judiciário, mas vamos recorrer à Justiça para provar nossa posição. E tirar uma mulher para colocar um homem? Conceitualmente, isso é no mínimo estranho. Vamos buscar todas as instâncias possíveis para manter o mandato de Juliana.”