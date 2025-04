Corpo de Ingrid Vitória será enterrado nesta segunda em Floresta, PE

O corpo da menina Ingrid Vitória será enterrado nesta segunda-feira (31) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, o sepultamento está previsto para acontecer a partir das 9h da manhã no Cemitério Público Municipal São Miguel, localizado no Centro da cidade.

O corpo de Ingrid chegou a Floresta na noite deste domingo (30), onde foi recebido com uma carreata e depois velório onde amigos e familiares poderão prestar as últimas homenagens à menina.

A despedida de Ingrid Vitória tem mobilizado a comunidade florestana, que se une em solidariedade à família neste momento de dor.