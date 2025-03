UFRPE UAST ABRE INSCRIÇÕES PARA VAGAS REMANESCENTES EM 2025.1

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) anuncia, por meio do Edital nº 08/2025, a abertura de inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação presenciais na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST). As inscrições estarão disponíveis de 31 de março a 4 de abril de 2025, exclusivamente pelo site: https://selecao.ufrpe.br.

Cursos e Vagas Disponíveis na UAST:

Bacharelado em Agronomia (Matutino): 14 vagas

Bacharelado em Ciências Biológicas (Matutino): 4 vagas

Bacharelado em Ciências Econômicas (Noturno): 2 vagas

Bacharelado em Engenharia de Pesca (Matutino): 35 vagas

Bacharelado em Zootecnia (Matutino): 9 vagas

Licenciatura em Química (Noturno): 1 vaga

Requisitos para participação:

• Ter participado do ENEM em uma das edições de 2020 a 2024.

• Ter obtido nota superior a zero na redação.

• Não ter participado do ENEM na condição de treineiro.

Para mais informações e acesso ao edital completo, visite: https://ingressante.ufrpe.br ou consulte o site oficial da UFRPE.

Garanta sua vaga em uma instituição de ensino pública e de excelência!

Da Líder do Vale Online