Menina que estava presa em área rochosa é resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Serra Talhada

Informações atualizadas sobre o resgate de uma menina que foi encontrada em uma área rochosa de difícil acesso, após desaparecimento registrado nessa quinta-feira (18), dão conta de que o resgate acaba de acontecer.

Depois de muito esforço da equipe do Corpo de Bombeiros de Serra Talhada, a menor de 16 anos acaba de ser salva pela equipe composta por oito agentes que atuaram desde o início da manhã desta sexta-feira (18).

Segundo o Major Wamberg, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Serra Talhada, ela não recorda como foi parar lá e disse que chegou próximo ao local com um grupo de pessoas, mas que também não lembra como saíram da área. Como não sabia por onde chegou ao local, a menina não conseguiu ajudar os bombeiros com a informação, o que dificultou o trajeto do resgate.

A adolescente agora encontra-se na parte baixa, em terra firme, e será conduzida ao hospital. Segundo os profissionais, ela encontra-se aparentemente bem, mas será direcionada ao serviço médico, seguindo os procedimentos padrões. Do Vila Bela OnLine