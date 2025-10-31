Miguel Duque reage após apoio de Vandinho da Saúde a Waldemar Oliveira: “Está rompendo com o Pastor Eurico”

Após o anúncio do apoio do ex-vereador Vandinho da Saúde ao deputado federal Waldemar Oliveira (Avante), o presidente do IPA, Miguel Duque, reagiu à movimentação política que ganhou força em Serra Talhada nesta quinta-feira (31).

Em contato com o blog Júnior Campos, Miguel, que cumpre agenda do Governo do Estado em Caruaru, negou que o gesto de Vandinho represente um rompimento com o grupo político liderado por seu pai, o deputado Luciano Duque (Solidariedade). Segundo ele, a mudança de posição tem relação direta com o Pastor Eurico, de quem Vandinho teria sido indicado para atuar na Casa Civil.

“Ele não está rompendo comigo, não. Está rompendo com o Pastor Eurico. É dele a indicação, o Pastor Eurico, de Vandinho na Casa Civil. Estou em Caruaru e fico surpreso. Ele sempre foi eleitor do Pastor Eurico. Ele tem ligação histórica com o Pastor Eurico. A gente não pode se surpreender com a política. Ele continua com meu pai”, declarou Miguel Duque.

Do Júnior Campos