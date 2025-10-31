STTrans tem convênio prorrogado e multas reajustadas em Serra Talhada; confira os novos valores

O bolso do motorista serra-talhadense vai sentir o impacto. O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) publicou no Diário Oficial do Estado a prorrogação do convênio com a Superintendência de Trânsito e Transportes de Serra Talhada (STTrans), incluindo também o reajuste no valor das multas de trânsito aplicadas no município.

Foi apurado que de acordo com o 17º Termo Aditivo ao Convênio nº 028/2015, o Detran-PE renovou a parceria por mais 12 meses, com vigência de 27 de novembro de 2025 a 26 de novembro de 2026. O documento também informa um reajuste de 4,87% nas penalidades, elevando o valor das multas para R$ 71,72, enquanto as multas leves permanecem em R$ 39,46.

Fonte: Júnior Campos