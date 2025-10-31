Bomba política em ST: Waldemar Oliveira anuncia apoio de Vandinho da Saúde, ligado a Luciano Duque”

Uma verdadeira bomba política sacudiu os bastidores de Serra Talhada. O deputado federal Waldemar Oliveira (Avante) anunciou o apoio do ex-vereador Vandinho da Saúde, atualmente assessor da Casa Civil de Pernambuco. O gesto tem forte peso político, já que Vandinho é ligado ao deputado estadual e ex-prefeito Luciano Duque (Solidariedade).

O apoio de Vandinho a Waldemar vinha sendo ventilado nos bastidores e agora se confirma publicamente. No último episódio do podcast “ElesPOD”, apresentado por Júnior Campos e Marina Ferraz, Vandinho foi provocado sobre a possibilidade de apoiar Waldemar, mas preferiu o silêncio e limitou-se a uma crítica tímida a Miguel Duque, presidente do IPA e filho do deputado Luciano Duque, cotado como pré-candidato a deputado federal.

Com o apoio formalizado, o gesto de Vandinho é interpretado como um rompimento silencioso com o grupo de Luciano Duque, o que pode estremecer a relação política entre ambos – apesar de manter o apoio a Duque em 26. O movimento também reposiciona o tabuleiro político de Serra Talhada, reacendendo a disputa entre os blocos de Duque e Oliveiras.

Imagem: Farol de Notícias