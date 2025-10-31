CDL dá início à campanha “Compras Premiadas” com 35 prêmios para movimentar o comércio de Serra Talhada

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em parceria com o Sindcom Serra Talhada, lançou, nesta quinta-feira (30), a campanha “Compras Premiadas”. O evento de lançamento aconteceu na sede da CDL e reuniu empresários, lojistas e representantes da imprensa local, celebrando a chegada do período mais movimentado do ano para o setor.

A campanha vai premiar consumidores que realizarem compras a partir de R$ 50,00 nas empresas credenciadas, entre 1º de novembro de 2025 e 5 de fevereiro de 2026. Ao comprar, o cliente recebe um cupom para preencher e depositar nas urnas das lojas participantes, concorrendo a um total de 35 prêmios.

Entre os prêmios estão 2 MOTOS 0KM, 3 TVS, 10 SMARTPHONES, 20 VALES-COMPRAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA (VÁLIDO

APENAS PARA COMPRAS EM LOJAS PARTICIPANTES).

Durante a abertura, o presidente da CDL Serra Talhada, Maninho Ferreira, destacou a importância da campanha para fortalecer o comércio e estimular o consumo local.

“Esta campanha é um incentivo ao fortalecimento do comércio de nossa cidade, um setor que é o coração da economia local, responsável por gerar empregos, movimentar renda e manter

viva a força empreendedora do nosso povo. Que seja uma campanha de sucesso, que traga bons resultados para nossos lojistas e muita sorte para os consumidores”, disse.

A iniciativa conta com o apoio de diversas empresas parceiras e busca manter a tradição das grandes campanhas natalinas, reconhecidas por aquecer o comércio e aproximar os lojistas da comunidade.

O sorteio dos prêmios será realizado no dia 6 de fevereiro de 2026, com horário local e formato a serem divulgados na imprensa e redes sociais oficiais da CDL Serra Talhada.

SERVIÇO

Campanha: Compras Premiadas

Slogan: “São mais de 30 prêmios pra você”

Período: 1º de novembro de 2025 a 5 de fevereiro de 2026

Sorteio: 6 de fevereiro de 2026

Realização: CDL Serra Talhada e Sindcom Serra Talhada