Agora vai? Transnordestina retoma obras e reforça aposta na logística regional

O Governo Federal publicou nesta sexta-feira (31) o edital de licitação para a retomada das obras do trecho da Ferrovia Transnordestina que liga os municípios de Custódia e Arcoverde, em Pernambuco. A solenidade de lançamento do edital ocorreu durante a manhã, de forma híbrida, com a presença de autoridades estaduais e federais, além de parlamentares e representantes do setor logístico.

O anúncio, na capital federal, foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Enquanto isso, um grupo participou da solenidade na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Entre eles , estavam o superintendente Francisco Alexandre e o senador Humberto Costa (PT). O investimento previsto para este trecho é de R$ 200 milhões, e o pregão tem valor de referência de R$ 415 milhões. O segmento faz parte do traçado da ferrovia entre Salgueiro e o Porto de Suape.

Estratégia

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), destacou a importância do investimento para a região e reforçou o compromisso do governo federal com o desenvolvimento logístico do Nordeste.

“Hoje o edital de licitação retoma a vocação logística do Nordeste brasileiro. O investimento em infraestrutura é parte da estratégia do nordeste brasileiro”, afirmou. Ela ressaltou ainda a importância de uma gestão eficiente e transparente: “Se a gente tem um governo eficiente, transparente e que não tolera corrupção, esse investimento vem pra cá”.

Para Raquel, a obra é também um fator de valorização social e econômica para o estado. “Minha palavra hoje é de gratidão. Feito o primeiro quilômetro, já teremos essa obra pronta. Basta começar a executar que a veremos realizada. Quanto mais investimento como esse, a gente permite que nosso estado possa ser mais feliz. Essa obra é fundamental nesse sentido”, disse.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lembrou a trajetória do projeto e a relevância da Transnordestina para a logística do estado. “É um dia especial para Pernambuco. O presidente Lula dizia que na campanha de 1989 teve uma conversa com Arraes onde firmou o compromisso de fazer a Transnordestina, que seria a grande transformação do ponto de vista logístico para a região. E estamos aqui, três décadas depois, colocando peças nesse quebra-cabeça, que é um sonho do nosso estado e da nossa região”, afirmou.

O ministro dos Transportes detalhou o planejamento da execução e os próximos passos da obra.

“Vamos publicar mais dois editais nos próximos anos. Chamamos esses trechos de SPS, que é uma abreviação de Salgueiro-Porto de Suape. Hoje estamos publicando o SPS 4. No primeiro semestre do ano que vem, publicaremos o SPS 5 e 7. Cada um com 53 km. Serão 180 km no total. Logo depois desses lotes, publicaremos o SPS 6, ficaremos com aproximadamente 230 km, bem próximo da Região Metropolitana do Recife e do Porto de Suape. Conseguiríamos conceder o trecho para a iniciativa privada concluir o restante, como é feito no Piauí. A obra tem 8 mil pessoas empregadas. A Transnordestina é a maior obra linear do Brasil no momento. São R$ 7 bilhões de investimento no total. Até o começo do ano que vem, teremos licitado R$ 1,5 bilhão em obras ferroviárias para Pernambuco”, explicou Renan Filho.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reforçou a relevância histórica do projeto. “É uma alegria poder estar realizando um sonho para o povo de Pernambuco. Temer e Bolsonaro cometeram uma irresponsabilidade com o povo pernambucano por tirarem a Transnordestina do mapa de desenvolvimento de Pernambuco. Perdemos sete anos por isso”, disse.