Irmão tenta matar a irmã a golpes de facão por disputa de herança em Flores

Uma briga entre irmãos quase terminou em tragédia na noite desta quinta-feira (30), no distrito de Sítio dos Nunes, em Flores. De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma mulher foi ferida a golpes de facão durante uma discussão familiar que teria sido motivada por disputa de herança.

Testemunhas relataram que o agressor aguardava a irmã em casa e, sem motivo, passou a atacá-la com um facão, atingindo-a na cabeça e no pulso. Outro irmão tentou intervir para impedir a agressão, mas também foi ameaçado. Ele conseguiu se desviar e derrubar a arma branca, que logo foi recolhida pelo acusado antes de fugir do local.

Após diligências, o homem foi localizado e preso em flagrante. A vítima recebeu atendimento médico no hospital local e, apesar dos ferimentos, não corre risco de morte.