Mulher é ameaçada e trancada em casa por ex-companheiro no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Uma mulher de 22 anos viveu momentos de pânico na noite desta quinta-feira (30) no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, após ser ameaçada e trancada em casa pelo ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento.

De acordo com informações do 14º BPM, os policiais foram acionados pela Central de Operações para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Travessa da Aurora. No local, a vítima relatou que o homem, de 28 anos, foi até sua residência com o intuito de reatar o relacionamento. Diante da recusa, ele passou a agir de forma agressiva, trancou a mulher em um dos cômodos da casa e tomou nos braços o filho dela, de apenas sete meses, fruto de outro relacionamento, impedindo que alguém se aproximasse.

Durante o episódio, o agressor proferiu diversas ameaças e insultos contra a vítima, utilizando palavras de baixo calão.

Ao perceber a chegada da viatura policial, o homem fugiu em uma motocicleta CG de cor preta, tomando destino desconhecido. Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

A vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o caso foi registrado como ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, e as medidas legais cabíveis foram adotadas.