Márcia em agenda no Palácio omite Raquel e enaltece Lula, enquanto Breno avança em direção a João

A prefeita Márcia Conrado esteve nesta quinta-feira (31) no Palácio do Campo das Princesas para a assinatura de convênios do programa CEU da Cultura. No entanto, o que chamou atenção foi a ausência total de qualquer referência à governadora Raquel Lyra ou a qualquer integrante do governo estadual em suas publicações.

Em post no Instagram, Márcia ressaltou apenas o papel do presidente Lula e o investimento federal de R$ 2 milhões no CEU da Cultura no bairro Mutirão, em Serra Talhada, sem citar o Palácio nem a governadora.

O gesto da mandatária petista em Serra Talhada, reforça claramente seu distanciamento político em relação à governadora Raquel Lyra, de quem já foi aliada. Ao mesmo tempo, chama atenção a falta de cortesia institucional, já que se tratava de uma agenda oficial que exigiria ao menos algum reconhecimento à governadora e da recepção formal recebida.

Enquanto isso, seu esposo, Breno Araújo, pré-candidato a deputado estadual, participou de agenda administrativa ao lado do prefeito do Recife, João Campos, no bairro do Ibura, consolidando a movimentação da família rumo a 2026 e reforçando a estratégia política de distanciamento da governadora.

O CEU da Cultura é um programa nacional que integra atividades educativas, culturais e esportivas, funcionando como polo de inclusão social em municípios do interior. Apesar de ser uma agenda institucional, a postura de Márcia evidencia que gestos simbólicos valem mais que palavras no tabuleiro político pernambucano, transformando um ato público em declaração de independência política.

Vale lembrar que o blog Júnior Campos já havia adiantado, dias atrás, com exclusividade, a homologação da licitação dos CEUs da Cultura em Serra Talhada e Custódia, antecipando o que hoje se concretiza no Palácio.

Do Júnior Campos