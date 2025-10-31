Ministro fala em trocar carteira de trabalho por cartão do Bolsa Família; aliado diz que foi mal-entendido

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), aparece em um vídeo que circulou em redes sociais nesta semana falando em substituir a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família, programa sob responsabilidade de seu ministério.

Wellington Dias participou em Montes Claros (MG), na segunda-feira (27), de evento do programa Acredita no Primeiro Passo, do governo federal.

O programa oferece cursos de qualificação profissional e oportunidades de emprego para pessoas de renda baixa que buscam melhores oportunidades.

Em um vídeo gravado no evento, ao lado do ministro, o prefeito Kincas Dias aparece agradecendo a visita e celebrando o programa. No final, ele diz para Dias:

“Queremos cada vez mais, como foi dito pelo nosso ministro, que possamos no futuro trocar a carteira de trabalho…”, ele deixa a frase no ar para Wellington Dias concluir.

“Pelo cartão do Bolsa Família”, completa o ministro. “Porque [a pessoa] saiu da pobreza”, continuou.

Diante da repercussão, Kincas Dias voltou às redes sociais para gravar uma explicação.

“Durante o lançamento do Programa Acredita no Primeiro Passo, houve dupla interpretação de um trecho da minha fala, por parte de alguns por simples maldade, e de outros por má compreensão. Mas o sentido é muito claro: o único objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas se tornem independentes do cartão do Bolsa Família e passem a ter uma carteira de trabalho assinada, para que tenham dignidade e autonomia, sem precisar depender do benefício”, disse o prefeito.