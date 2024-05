Miguel se antecipa ao pai e avisa: “A partir de agora, essa será a nossa caminhada”

A decisão de Marília Arraes (SD), que oficializará seu apoio à reeleição de Márcia Conrado no próximo sábado, dia 1º, já começou a causar desdobramentos dentro do grupo político de Duque.

Antecipando-se ao movimento do pai, o jovem advogado Miguel Duque, filiado ao Podemos, praticamente anunciou sua pré-candidatura ao visitar o Mercado Público da cidade, acompanhado por aliados como o vereador Vandinho e as lideranças Antônio de Antenor, Coquinha e Geja.

Em suas redes sociais, Miguel declarou: “Fala, gente! Hoje foi dia de visitar o Mercado Público e ouvir as necessidades do nosso povo. Representando o grupo do meu pai, deputado Luciano Duque, estive ao lado do vereador Vandinho, das lideranças Antônio de Antenor e Coquinha, e do meu amigo Geja. A partir de agora, essa será a nossa caminhada, porque juntos podemos construir uma Serra cada vez mais forte”.

Luciano Duque, em entrevista à Rádio Folha nesta segunda-feira, reforçou seu compromisso com Serra Talhada e indicou a iminência de uma ruptura política com Marília.

“Se não for possível, vamos ter outro nome para discutir o município. Temos compromisso com a nossa terra. Serra Talhada voltará a ser governada por quem gosta do povo. Na hora que ela (Marília Arraes) tomar a decisão, no dia 1º, aí tem ruptura, a relação estará estremecida e eu vou tomar o meu caminho. No dia 1º, quando ela se juntar com seus algozes, vou debater Serra Talhada e vamos lançar um candidato”, afirmou.

A decisão de Marília Arraes de apoiar Márcia Conrado (PT), em detrimento de Luciano Duque, acirra ainda mais a disputa eleitoral no município, com Márcia fortalecendo seu palanque com adversários históricos de Luciano, como os irmãos Oliveira, Waldemar e Sebastião.

A antecipação de Miguel Duque, colocando “o bloco na rua”, sinaliza que o grupo liderado por Luciano Duque está determinado a manter sua influência e presença no cenário político local, independentemente das alianças partidárias.

A postura de Miguel só reforça o que os ‘duquistas’ e governistas já dão como certo: sua pré-candidatura, que para muitos, sua inserção na política da Capital do Xaxado é prematura. ‘E já vão gastar o menino’ é um dos questionamentos.

Aguardam-se os próximos capítulos dessa disputa que promete movimentar Serra Talhada nos próximos meses. Do Júnior Campos