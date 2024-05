Corpus Christi: ponto facultativo é transferido para 21 de junho em PE

Corpus Christi: ponto facultativo é transferido para 21 de junho pelo Governo do Estado. Diário Oficial do Estado divulgou a mudança na manhã desta terça-feira (28).

O ponto facultativo do Dia de Corpus Christi, que seria nesta quinta-feira (30), foi transferido para o próximo dia 21 de junho, sexta-feira que antecede o feriado de São João (24).

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (28). Com a alteração, nesta quinta-feira (30) haverá expediente normal nos órgãos e entidades da administração estadual. No dia 21 de junho, estarão em funcionamento apenas serviços indispensáveis.