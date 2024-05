Vacina XBB 1.5 contra Covid-19 chegará a Serra Talhada

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de Serra Talhada, Cibelli Brandão, anunciou, no programa Frequência Democrática com Francys Maya na Rádio Vilabela, a chegada da nova vacina Monovalente XBB 1.5 contra a Covid-19. Destinada a crianças a partir de seis meses de idade, a vacina será introduzida no calendário vacinal do município. O objetivo é alcançar uma meta de cobertura de 90%.

Público-Alvo e Doses

A vacina será administrada em duas doses para as crianças e uma dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou que estão com o esquema vacinal atrasado. “Nossas crianças precisam estar com o calendário vacinal em dia”, enfatizou Cibelli. O município de Serra Talhada solicitou seis receitas de dose e fará pedidos semanais para garantir o abastecimento.

Conservação e Duração

A vacina XBB 1.5, proveniente de um laboratório europeu e aprovada pela Anvisa, tem uma longa duração após a abertura do frasco, mantendo-se eficaz por até 19 horas. Cibelli destacou a importância da população estar ciente dessa característica para garantir a eficiência da imunização.

Campanha Contra a Poliomielite

Além das novidades sobre a vacina contra Covid-19, Serra Talhada iniciou ontem, dia 27 de maio, a campanha de vacinação contra a poliomielite, que se estenderá até 14 de junho. No sábado, 8 de junho, todas as unidades de saúde estarão abertas para atender a população. “Crianças com o esquema vacinal atrasado também podem procurar nossas unidades para atualizar seu cartão de vacinas”, informou Cibelli.

A chegada da vacina XBB 1.5 representa um avanço importante na proteção contra a Covid-19, especialmente para as crianças, e reforça o compromisso do município com a saúde pública. Do Vila Bela Online