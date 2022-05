Missas de trigésimo dia por Monsenhor João Acioly ocorrem neste fim de semana

A Diocese de Afogados da Ingazeira e a família Acioly definiram locais, dias e horários das celebrações de trigésimo dia pela alma do Monsenhor João Carlos Acioly Paz, falecido em 15 de abril.

Neste sábado, dia 14, a celebração acontece na Matriz do Sagrado Coração de Jesus, em Tuparetama, às 19 horas.

No domingo, dia 15, haverá celebração na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios, Afogados da Ingazeira, às 18 horas. No mesmo dia e horário será celebrada uma missa em Recife na Matriz do Pina, na Avenida Herculano Bandeira.

Monsenhor João Carlos Acioly era Vigário Geral da Diocese de Afogados da Ingazeira, Presidente da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios e Pároco do Sagrado Coração de Jesus em Tuparetama, com extensa contribuição pastoral e administrativa à Igreja do Pajeú e nas instituições que geriu. Do Nill Júnior