Paulo Câmara anuncia novos investimentos para a Mata Norte

Governador esteve nos municípios de Itaquitinga e Tracunhaém, liberando recursos para diversas áreas, como educação, infraestrutura, abastecimento, desenvolvimento urbano e social

O governador Paulo Câmara anunciou, nesta quinta-feira (12), novos investimentos na Mata Norte de Pernambuco. Para o município de Itaquitinga, foram liberadas verbas destinadas ao desenvolvimento urbano, assistência e desenvolvimento social, recursos hídricos e educação.

Os recursos estão previstos no Plano Retomada, lançado em agosto de 2021, que prevê um montante total de R$ 5 bilhões para investimentos em projetos estruturadores no Estado.

“Tudo que nós anunciamos é fruto de parcerias que estamos tratando há muito tempo com os municípios. Nós temos trabalhado com muita dedicação para dar esperança à população”, frisou Paulo Câmara, que assinou convênio com o prefeito Patrick Moraes, no valor de R$ 1,3 milhão, para pavimentação e drenagem de ruas em distritos do município.

Também foi autorizada a contratação de máquinas para limpeza de barreiros e açudes, com investimento de R$ 300 mil, além da perfuração e instalação de 10 poços, locação, perfuração e bombeamento com análise de água de três poços profundos. Houve ainda a autorização da licitação para obras de melhoria na ligação da sede do município ao distrito de Sapé, incluindo pavimentação, construção de bueiros e passagens molhadas.

O governador também repassou R$ 30 mil para manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e outros R$ 30 mil para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além de R$ 12 mil para custeio de benefícios eventuais e da autorização para implantação de uma cozinha comunitária, no valor de R$ 194 mil.

Na área da educação, foram abertos processos licitatórios para reforma e ampliação da Escola Severino Gouveia de Lima e construção do novo prédio da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professor Denival José Rodrigues de Melo. Por fim, Paulo Câmara entregou 31 concessões de direito real de uso para moradores do assentamento Pituassú e repassou R$ 440 mil para o fortalecimento da rede municipal de saúde.

TRACUNHAÉM – De Itaquitinga, o governador seguiu para o município de Tracunhaém, onde destinou um total de R$ 60 mil para manutenção do Cras e Creas, R$ 12 mil para benefícios eventuais e R$ 194 mil para uma cozinha comunitária, além da implementação do Programa Mãe Coruja, que presta assistência às gestantes e puérperas. Na área da saúde, foram liberados R$ 283 mil para políticas estratégicas.

Paulo Câmara assinou convênio de R$ 1,5 milhão para pavimentação de ruas, autorizou a construção do pórtico da cidade, ao custo de R$ 305 mil, e a pavimentação em asfalto da estrada vicinal que liga a PE-041 ao distrito Belo Oriente, com extensão de 1,5 quilômetro. A população de Tracunhaém também será beneficiada com a construção de 10 poços e com um acordo de cooperação técnica para regularização fundiária.

Finalizando os compromissos, o governador autorizou a construção da Escola de Ensino Fundamental 1 e 2 da comunidade da Baixa Verde, com investimentos de R$ 2 milhões, e a reforma e ampliação da Escola Agamenon Magalhães e Erem Doutor Walfredo Luiz Pessoa de Melo, que também será beneficiada com uma quadra coberta.

Integraram a comitiva os secretários estaduais José Neto (Casa Civil), coronel Carlos José (chefe da Casa Militar), Luiz Eduardo Antunes (Desenvolvimento Agrário), Marcelo Barros (Educação e Esportes), Edilázio Wanderley (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude), Tomé Franca (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Ana Elisa Sobreira (Mulher) e Eduardo Figueiredo (Executivo da Casa Civil).

Também presentes os presidentes da Perpart, Nilton Mota; do Iterpe, Henrique Queiroz; e da Cehab, Bruno Lisboa; a diretora do Programa Mãe Coruja, Ana Sofia; o deputado federal Danilo Cabral; os deputados estaduais Isaltino Nascimento, Joaquim Lira, Doriel Barros, Rodrigo Farias, Henrique Queiroz Filho, Paulo Dutra e Gleide Ângelo; o prefeito de Tracunhaém, irmão Aluísio, além de prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de outros municípios da região. Do Nill Júnior