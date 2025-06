Moradora denuncia descaso da Prefeitura com rua no Ipsep e prejuízos causados por esgoto danificado

Uma moradora do bairro Ipsep, em Serra Talhada, denunciou ao Blog Júnior Campos o descaso da Prefeitura Municipal com a Rua Pedro Alves de Oliveira, que voltou a apresentar problemas graves de infraestrutura. Segundo o relato, buracos abertos ao longo da via deixaram a rede de esgoto exposta e resultaram em sérios transtornos para os moradores, incluindo prejuízo financeiro e falta de condições mínimas de saneamento.

De acordo com a denunciante, a situação não é nova e já havia sido alvo de reportagens anteriores. “Essa rua já foi relatada em reportagem passada porque abriu crateras nela”, lembra.

A frente da casa dos pais da denunciante está entre os trechos mais afetados. Com os buracos aumentando após as chuvas e o constante tráfego de veículos, os canos da rede de esgoto foram expostos e danificados. A família tentou minimizar os danos por conta própria. “Meu pai carregou terra em baldes, colocou areia para cobrir os canos e diminuir o buraco, para pelo menos colocar o carro na garagem”, contou.

O improviso, no entanto, não foi suficiente. Com o tempo, o problema se agravou. “Amassaram os canos da rede de esgoto, o que ocasionou um entupimento no esgoto geral da casa dos meus pais”, relatou. Como consequência, desde o dia anterior ao envio da denúncia, os moradores da residência estavam sem poder tomar banho, usar o banheiro ou realizar qualquer outra atividade que dependesse da rede de esgoto.

Diante do colapso no sistema sanitário, a família buscou ajuda especializada. Na primeira tentativa, uma empresa não conseguiu resolver o problema. Em uma segunda visita técnica, um profissional precisou abrir novamente o buraco na rua para acessar o cano. “Ele viu que o cano tinha sido danificado pelo peso dos carros que passam diariamente”, disse a denunciante.

A situação escancara o abandono por parte da gestão municipal , responsável pela manutenção das vias e da infraestrutura urbana. Mesmo com a reincidência do problema.

Do Júnior Campos