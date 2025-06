Waldemar Oliveira destina mais de R$ 26 milhões para Pernambuco e reforça compromisso com o desenvolvimento do estado

O deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE) anunciou, por meio de suas redes sociais, a destinação de mais de R$ 26 milhões em recursos para o estado de Pernambuco. Segundo ele, os investimentos são fruto de seu compromisso com a população pernambucana e têm como objetivo transformar a realidade de diversas comunidades.

“São recursos que vão melhorar a infraestrutura, fortalecer a saúde, incentivar o desenvolvimento no campo e no esporte”, destacou o parlamentar. As verbas, de acordo com Waldemar, vão beneficiar diretamente áreas essenciais, contribuindo para um Pernambuco mais justo, produtivo e com mais oportunidades.

Na publicação, o deputado também reforçou que continuará atuando firme em Brasília para garantir mais conquistas para o povo pernambucano. “Me acompanhe por aqui para saber mais sobre as ações do nosso mandato”, concluiu.

DO Júnior Campos