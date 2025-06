INSS amplia balanço de consultas e inclui dados dos Correios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nessa segunda-feira, 2 de junho, o balanço dos 20 primeiros dias de consulta sobre os descontos de entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Os dados incluem, pela primeira vez, atendimentos presenciais feitos nas agências dos Correios.

A plataforma Meu INSS registrou cerca de 182 milhões e 200 mil acessos no período. A funcionalidade de consulta específica recebeu quase 18 milhões e 800 mil acessos. Mais de 9 milhões e 280 mil usuários consultaram e não identificaram descontos ativos.

No total, 2 milhões e 630 mil pessoas consultaram diretamente se houve descontos. Destas, 2 milhões e 562 mil confirmaram que não autorizaram as cobranças. Apenas quase 68 mil autorizaram.

A maioria dos atendimentos ocorreu pelo aplicativo Meu INSS, com 2 milhões e 250 mil acessos, o equivalente a quase 86% do total. A Central 135 recebeu pouco mais de 256 mil e 700 atendimentos, e os Correios, agora incluídos no balanço, registraram quase 117 mil e 200 atendimentos presenciais, o que representa 4,4% dos atendimentos.

Desde o início do processo, 41 entidades foram contestadas por beneficiários.

