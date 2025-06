Briga entre deputados marca reunião da Comissão de Justiça da Alepe sobre empréstimo bilionário

A reunião ordinária da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), realizada nesta terça-feira (3), foi marcada por tensão e bate-boca entre parlamentares. O clima esquentou durante a discussão sobre a convocação de secretários estaduais para esclarecer detalhes do pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão feito pelo Governo do Estado.

A audiência com os secretários de Planejamento, Fabrício Marques Santos, e da Fazenda, Wilson José de Paula, foi proposta pela deputada Débora Almeida (PSDB). No entanto, o presidente da Comissão, Coronel Alberto Feitosa (PL), informou que a reunião com os secretários só será agendada após o Palácio do Campo das Princesas responder formalmente aos pedidos de informação encaminhados pela Casa.

Parlamentares da oposição saíram em defesa da decisão de Feitosa, alegando que o Governo precisa ser mais transparente com os dados referentes à operação de crédito. Segundo eles, é fundamental que a Assembleia tenha acesso a informações reais, para evitar o uso político do tema.

“A gente corre o risco de o Governo construir narrativas com dados que não condizem com a realidade”, afirmou um dos oposicionistas.

O deputado Waldemar Borges (PSB) reforçou a crítica, citando o exemplo da audiência pública com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça. “Ele chegou aqui e, como não tínhamos os dados em mãos, disse várias coisas que depois fomos checar e vimos que não era bem assim”, declarou.

Diante do impasse, o embate entre governistas e oposicionistas evoluiu para acusações mútuas e ameaças de processo, interrompendo por momentos o andamento da reunião. A expectativa agora é que o Governo responda aos questionamentos para que a audiência com os secretários seja marcada nos próximos dias.

DO Júnior Campos