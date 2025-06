O seu SIM alimenta, aquece e transforma vidas!

Dizer “SIM!” para a Solidariedade é um gesto simples, mas com um impacto imenso. Para milhões de brasileiros, esse gesto pode representar a única refeição do dia.

Atualmente, mais de 70 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave — ou seja, não têm acesso regular a uma alimentação suficiente para se nutrir adequadamente. O mais alarmante é que 20 milhões dessas pessoas enfrentam insegurança alimentar grave : elas acordam sem saber se conseguirão comer naquele dia. (Fonte: Relatório sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo — SOFI, publicado por agências da ONU)

Como mudar essa realidade

Diante desse cenário desafiador, a Legião da Boa Vontade (LBV) vem intensificando suas ações permanentes de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio de seus serviços e programas socioassistenciais, educacionais e humanitários em todo o Brasil, a Instituição promove iniciativas que oferecem dignidade, acolhimento e alimento a quem mais precisa.

Entre abril e agosto, a LBV realiza mais uma edição de sua campanha emergencial de inverno “ Diga SIM! ”, com os seguintes objetivos:

• Angariar recursos para a manutenção dos atendimentos diários realizados em todo o país;

• Servir 1,5 milhão de refeições em suas mais de 80 unidades;

• Distribuir 10 mil cestas de alimentos não perecíveis;

• Entregar 14 mil itens de inverno, entre cobertores e kits Aquecer.

Tudo começa com o seu SIM!

Cada gesto de Solidariedade conta. Cada doação, seja qual for o valor, faz a diferença na vida de milhares de pessoas e famílias atendidas pela Instituição e por entidades parceiras. Por isso, quando a LBV ligar para você, atenda com o coração!

Com um SIM!, você leva esperança a quem mais precisa

Doe cestas de alimentos ou qualquer valor acessando o site www.lbv.org.br ou pelo PIX Solidário: [email protected]. Se preferir, ligue gratuitamente para 0800 055 50 99 ou acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.