Moradores do Logradouro Sofrem com Falta de Água há Mais de Uma Semana

VOZ DO OUVINTE – Os moradores do distrito do Logradouro em Serra Talhada estão enfrentando uma crise de abastecimento de água que já dura mais de uma semana. A comunidade, que depende de uma bomba para o fornecimento de água, tem sofrido com a paralisação do equipamento, que quebrou e ainda não foi reparado.

Segundo uma moradora, a responsabilidade pela manutenção e reparo da bomba é da Prefeitura de Serra Talhada. No entanto, apesar dos pedidos enviados pelos moradores, a administração municipal ainda não tomou nenhuma providência para resolver o problema.

A situação tem gerado grande preocupação e dificuldades para os habitantes da vila: “Estamos sem água há mais de uma semana. Precisamos urgentemente que a bomba seja consertada. Já avisamos a prefeitura, mas até agora ninguém veio resolver,” afirmou uma moradora à Rádio Vilabela

A comunidade faz um apelo urgente para que a Prefeitura de Serra Talhada tome as medidas necessárias para consertar a bomba e restabelecer o abastecimento de água na vila. Do Vila Bela Online