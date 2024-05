Homem de 27 anos é encontrado morto na zona rural em Ouricuri

O jovem Ítalo Bonieque Polinário, 27 anos, foi encontrado morto nessa segunda-feira, 27, numa estrada da localidade conhecida como sítio Três Pontes, na zona rural de Ouricuri. Uma família que passava pelo local visualizou o corpo por trás de uma chácara e acionou a polícia.

De acordo com o radialista Emanoel Cordeiro, moradores da área relataram que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 22h de domingo, 26. Ítalo estava com ferimentos de tiros na região da cabeça.

Policiais foram ao local e encaminharam o corpo ao IML de Petrolina. Um inquérito foi instaurado na delegacia para investigar o assassinato do jovem, que residia no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ouricuri. Do Repórter Ligeirinho