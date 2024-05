Raquel Lyra anuncia a 24ª edição da Fenearte e lança o Programa Pernambuco Artesão

A 24ª edição da Fenearte – Feira Nacional de Negócios do Artesanato – foi lançada no auditório do Centro de Artesanato, nesta terça-feira (28), pela governadora Raquel Lyra e a sua vice, Priscila Krause. Este ano, o evento recebe o aporte total de R$ 15 milhões por parte do Governo do Estado. A edição anual da maior feira de artesanatos da América Latina terá como tema “Sons do Criar – Artesanato que Toca a Gente”. A feira será realizada de 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

“A 24ª edição da Fenearte tem como tema os sons que estão nos ateliês de cada um daqueles que fazem parte da nossa cultura e da nossa história. Serão cinco mil expositores, nesta edição que vai extrapolar os muros do Centro de Convenções de Olinda, chegando ao Interior. Assinamos um convênio com o Sebrae para trabalhar o programa de Pernambuco Artesão, para garantir melhor qualificação aos nossos artistas, de quem faz a economia criativa de Pernambuco, para que os artesãos possam viver do seu ofício no seu chão e não somente a grande culminância, que é a Fenearte”, destacou Raquel Lyra.

O grande homenageado da edição será o Mestre Nado, artesão olindense conhecido por sua produção de instrumentos musicais a partir do barro. Ele será homenageado com uma exposição no Mezanino do Centro de Convenções, na mesma área onde acontecem as Oficinas Fenearte.

A feira é uma realização da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Ao todo, irão participar mais de cinco mil artesãos, expositores e empreendedores pernambucanos e também vindos de outros estados e até de outros países. Os artistas irão expor em cerca de 700 espaços de comercialização.

“Nesta edição a gente chega ao Interior, com o circuito Fenearte, onde também vamos ofertar qualificação profissional e empreendedorismo. Vamos valorizar esses artesãos não só durante a Fenearte, mas antes e depois da sua realização. Então, o projeto de investir na economia do artesanato pernambucano perpassa a feira, expandindo por todo o Estado”, afirmou o presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

Uma das novidades deste ano é a ampliação da entrada de acesso dos visitantes. Também haverá aumento no número de bilheterias, passando de 18 para 30. Além disso, serão instalados totens de autoatendimento, balcão de informações e telas para que os visitantes acompanhem a programação diária da feira.

“A Fenearte se consolidou enquanto importante política pública do Estado e como ambiente de relevância para o desenvolvimento da cadeia do artesanato e da economia de Pernambuco. Nosso desafio agora é tornar a feira ainda melhor. Temos novidades que trarão maior conforto, acesso e melhores experiências para todos”, disse a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe e diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira.

A expectativa é superar o público de 315 mil pessoas que frequentou a feira no ano passado. Otimismo que se reflete no recorde de inscrições para o setor Individual Pernambuco, que reúne artesãos do Estado: 1.400 candidatos para os 300 estandes disponíveis nesta área.