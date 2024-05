Serra-talhadense perde mais de R$ 400 reais ao pagar boleto falso de DPVAT

Na noite da última sexta-feira (24), uma serra-talhadense caiu num golpe ao emitir o boleto para pagamento do DPVAT no site do Detran Pernambuco.

Informações apuradas pelo Repórter Policial Ligeirinho, em depoimento na delegacia, ela contou que ao acessar um site fake realizou o pagamento de taxas de IPVA nos valores de R$ 252,64; Licenciamento R$ 132,53 e Bombeiros R$ 37,37 através de transferência pix totalizando o valor de R$ 422,54.

Somente horas depois percebeu que havia caído no referido golpe e registrou boletim de ocorrência para resguardar seus direitos.

Do reporterligeirinho