Moradores ficam ilhados e ruas são tomadas pela água em Recife

Na Rua Pintor Manoel Bandeira, algumas pessoas tiraram o carro da garagem e deslocaram para outras ruas. No Conjunto Residencial Jardim Olinda, as pessoas estavam sem conseguir deixar os prédios pela manhã e, por volta das 7h, estavam também sem energia nos apartamentos.

A situação também era complicada para moradores de diversas áreas do Recife. No bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, diversas ruas ficaram tomadas pela água e moradores ficaram ilhados. Do Nill Júnior