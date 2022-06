Morre neste domingo em Serra Talhada o grande sanfoneiro Ivaldo Nogueira

Neste domingo (5), faleceu no Hospam (Hospital Agamenon Magalhães) o grande sanfoneiro Ivaldo Nogueira aos 66 anos de idade.

O sanfoneiro teve um AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) no início do mês de maio e foi entubado na UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) do Hospital Eduardo Campos (HEC).

O grande artista SERRA-TALHADENSE, apresentou um quadro de melhoras e na sexta-feira (03) recebeu alta.

Entretanto, na tarde deste domingo, o quadro de saúde do sanfoneiro se agravou e ele foi conduzido às pressas para o HOSPAM, mas, infelizmente o nosso artista da sanfona e dos teclados, não resistiu.

O corpo de Ivaldo Nogueira está sendo velado no bairro IPSEP, onde reside a sua irmã. IVANILDE NOGUEIRA.

Ivaldo era deficiente visual, mas era muito feliz e deixou vários amigos por onde passou, a sua marca era um sorriso largo, e apesar da deficiência visual, aparentava sempre estar de bem com a vida.

Nós que fazemos o Jornal Desafio, deixamos nosso pesar aos familiares e amigos, na certeza que o nosso sanfoneiro descansa nos braços de Deus!