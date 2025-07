Morre Preta Gil, aos 50 anos, durante tratamento de câncer nos EUA

A cantora, atriz e apresentadora Preta Gil morreu aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino que tratava há dois anos. Filha do músico Gilberto Gil, a artista havia sido diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, tendo iniciando o tratamento rapidamente, com cirurgias, internações e sessões de quimioterapia.

Oito meses depois do primeiro diagnóstico, Preta removeu um tumor e o útero, e anunciou o fim do tratamento em dezembro daquele ano. Em agosto de 2024, porém, o câncer voltou com dois linfonodos, uma metástase no peritônio, além de uma lesão no ureter. No dia 19 de dezembro, a cantora passou por uma operação delicada para a retirada de um tumor, procedimento que durou 21 horas.

Ela se recuperava na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde era assistida pela equipe do médico Roberto Kalil, mas não resistiu. Preta deixa o filho, Francisco Gil, de 29 anos — fruto do casamento com Otávio Müller –, e a neta, Sol de Maria, de 9.

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu em 8 de agosto de 1974, fruto do casamento de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, com quem o músico também teve os filhos Pedro Gil — morto aos 19 anos em 1990 em um acidente de carro — e Maria Gil. Preta era afilhada de Gal Costa e considerava Caetano Veloso e Maria Bethânia seus tios. No dia em que Gilberto foi registrar o nome da rebenta, teve que discutir no cartório porque o tabelião não queria deixá-lo batizá-la de Preta, mas o artista protestou que nunca houve objeção com os nomes Branca, Bianca, Clara e Rosa, conseguindo cumprir seu objetivo.