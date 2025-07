Homem sofre ferimentos profundos nas pernas após subir em vaso sanitário, em Serra Talhada

Um homem de 29 anos ficou ferido após subir em um vaso sanitário, que quebrou, provocando ferimentos profundos em ambas as pernas. O caso foi registrado em Serra Talhada, no final da tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima, do sexo masculino, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Eduardo Campos (HEC).

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente