Confusão familiar termina em depredação e agressões no distrito de Bom Nome, em São José do Belmonte

Uma briga envolvendo membros de uma mesma família terminou em grande confusão, depredação e registro de agressões físicas na noite desta segunda-feira (21), no distrito de Bom Nome, em São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu por volta das 22h30 e mobilizou equipes do 14° Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o boletim policial, a confusão começou quando uma mulher acionou a PM, alegando que seu ex-companheiro estaria em sua residência mesmo existindo, segundo ela, uma medida protetiva em vigor. No entanto, os policiais constataram que nenhum documento que comprovasse a medida foi apresentado. A solicitante afirmou que havia autorizado a entrada do ex-companheiro, que estava embriagado e sem condições de se locomover.

A situação fugiu do controle quando familiares do homem, entre elas uma mulher e uma adolescente, foram até o local em busca dele. Após negarem a presença do homem, houve invasão da residência com arrombamento da porta, danos a uma televisão e objetos da cozinha. Em seguida, retiraram o homem do imóvel.

Logo após, as envolvidas retornaram ao local e iniciaram uma discussão com a moradora e sua mãe, que terminou em agressões físicas (vias de fato). Em outro ponto da comunidade, novas discussões aconteceram com o pai da mulher, que, segundo relatos, teria empurrado uma das envolvidas. Já no desdobramento do conflito, foi relatado que esse mesmo homem teria ido até a residência de uma das mulheres e danificado a porta da frente, assustando duas crianças que estavam no imóvel — ambas pularam o muro para fugir.

Diante da situação, a Polícia Militar encaminhou todos os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade. A ocorrência resultou na lavratura de quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC).