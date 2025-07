Câmara de Serra Talhada implanta Escola do Legislativo e investe em capacitação gratuita para servidores e população

A Câmara de Vereadores de Serra Talhada está dando um passo importante para a valorização do conhecimento, da cidadania e da qualificação profissional. Está em fase de implantação a Escola do Legislativo, um projeto inovador que oferecerá capacitações e treinamentos gratuitos para servidores, assessores parlamentares e também para toda a população.

A iniciativa, idealizada pela atual gestão da Casa Legislativa, tem como objetivo promover o desenvolvimento institucional, ampliar o acesso à informação e fortalecer a participação cidadã nos processos democráticos.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Manoel Enfermeiro, a Escola representa um avanço significativo na forma de atuar do Legislativo Municipal.

“Queremos uma Câmara mais próxima da população, mais preparada e mais eficiente. A Escola do Legislativo será um espaço permanente de formação, que vai qualificar nossos servidores, assessores e também abrir oportunidades para que os cidadãos aprendam mais sobre política, cidadania, gestão pública e outros temas relevantes. É um projeto que deixará um legado”, destacou.

O processo de implantação já está em andamento e envolve a elaboração do Projeto Político Pedagógico, definição das áreas de formação, articulação de parcerias com instituições de ensino e órgãos públicos, além da organização da estrutura física e tecnológica para as aulas.

Segundo a Assessora de Comunicação da Câmara, Rochany Rocha, a proposta é que a Escola atue de forma moderna e dinâmica, acompanhando as transformações da sociedade.

“A Escola do Legislativo nasce com uma missão muito clara: ser um instrumento de empoderamento. Não basta apenas legislar, é preciso formar, informar e estimular a participação ativa da população. Os cursos e oficinas abordarão desde temas técnicos da administração pública até temas sociais, como oratória, direitos fundamentais e educação política. Tudo gratuito e acessível”, explica.

A previsão é de que os primeiros cursos sejam ofertados ainda este ano, com uma programação diversificada e voltada a públicos variados — desde jovens estudantes até lideranças comunitárias.

Com a criação da Escola do Legislativo, Serra Talhada se junta a um movimento crescente em todo o país de fortalecimento do papel educativo das Câmaras Municipais, mostrando que o Legislativo pode e deve ser um agente de transformação social.