Tramitação das contas de 2020 de Luciano Duque promete novo embate político na Câmara de Serra Talhada

Começou a tramitar o processo de apreciação das contas do ex-prefeito Luciano Duque, relativas ao exercício financeiro de 2020. As contas foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que recomendou também sua aprovação no parlamento da Capital do Xaxado.

Apesar do parecer técnico, a recente votação das contas de 2019 mostrou que o ambiente político pode falar mais alto que os critérios técnicos. Na ocasião, mesmo com a recomendação favorável do TCE, a Câmara Municipal rejeitou as contas por 13 votos a 4. A articulação da prefeita Márcia Conrado ( PT) foi evidente, com movimentações registradas ao longo da semana da votação, incluindo registros fotográficos e a adesão do vereador André Maio à base governista às vésperas da votação.

A leitura é clara, o movimento foi estratégico: ao tentar tornar Duque inelegível, Márcia abre caminho para consolidar o projeto político do seu grupo, mirando nas eleições que se avizinham. Seu esposo, Breno Araújo, é pré-candidato a deputado estadual e sem o ex-prefeito no páreo, o caminho até a Alepe se tornaria mais acessível.

Agora, com a chegada do processo das contas de 2020, a expectativa gira em torno da postura dos vereadores. O material poderá ser lido em plenário nos próximos dias, quem sabe já nesta terça-feira (22). Resta saber se a cena será um repeteco do último julgamento ou se novos personagens e narrativas surgirão neste novo capítulo político.

O Blog do Júnior Campos teve acesso ao parecer prévio, em primeira mão, e o disponibiliza na íntegra; confira.

Do Júnior Campos