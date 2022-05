Mostra Pajeú cancela shows e diz que Cultura descumpriu acordo

A organização da Mostra Pajeú de Cinema, um dos eventos mais importantes do calendário cinematográfico do estado informou em comunicado que cancelou as atrações culturais previstas.

Ontem, no evento que ocorre em Afogados da Ingazeira, estavam programadas apresentações de Josildo Sá e Alexandre Revoredo. Josildo levou o seu documentário sobre o Samba de Latada para a Mostra e foi ovacionado. Já Revoredo é um respeitado nome da cultura e música pernambucanas.

Hoje a programação teria Radiola Serra Alta, o reconhecido grupo triunfense que tem tomado o mundo.

Segundo a organização, “a difícil decisão foi tomada diante do descumprimento de acordo firmado com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de Afogados da Ingazeira”.

E segue: “Pedimos desculpas aos artistas e ao público. Reiteramos aqui o nosso profundo respeito ao trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Seguimos no intuito de valorizar e respeitar o ofício artístico e suas necessidades”.

O evento recebe personalidades como André Dib, Eva Jolfisan, Caio Sales, Janaína Lacerda, a atriz Laís Guimarães e muitos outros da nata do debate sobre cultura e cinema em Pernambuco, um celeiro do audiovisual nacional.

De fato, o palco e estrutura não teriam a mínima condição de abrigar as atrações como mostra a foto que ilustra a matéria. O responsável pelo equipamento chegou a dizer que não fora informado da finalidade do evento para qual foi chamado e que só teria ficado acertado um dia. Aparentemente o menos responsável.

Organizador da Mostra, William Tenório informou ter conversado pessoalmente com o Secretário de Cultura Augusto Martins até sugerindo qual seria a estrutura adequada para o evento. Teria ouvido uma sinalização positiva do Secretário que solicitou um ofício.

O Secretário apresentou outra versão: disse que atendeu rigorosamente o que estava solicitado no ofício. Perguntado mais de uma vez, não reconheceu o diálogo anterior ao envio do documento relatado por William.

De um jeito ou de outro, um constrangimento a cidade sede não ter recepcionado a altura artistas desse peso cultural em uma mostra de resistência da região. Nem o ofício a estrutura atendia decentemente pela imagem. À boca da Expoagro, não deixa de levantar uma reflexão sobre porque muitas de nossas mazelas são produto dessa inversão de valores. Porque lá, o palco a altura não vai faltar… Do Nill Júnior