Vandinho não confirma saída da base de Márcia Conrado e nega exonerações

O vereador Vandinho da Saúde (Patriotas) não confirmou as especulações de que teria sido convidado pela prefeita Márcia Conrado para deixar a base governista em Serra Talhada.

Em conversa com o comunicador Tony Alencar da Rádio Cultura FM, o parlamentar disse apenas que “na hora certa vai falar sobre o assunto”. Ele alegou tranquilidade e afirmou que continuará fazendo o seu papel de vereador na cidade.

Vandinho também desmentiu a informação de que pessoas ligadas a ele teriam sido exoneradas do governo municipal, inclusive a esposa do vereador, Karla Lima, que é coordenadora do PNI municipal.

Bolsonarista assumido e crítico ferrenho do PT, partido da prefeita Márcia Conrado, o vereador vem também fazendo uma série de críticas ao governo Paulo Câmara e ao pré-candidato a governador Danilo Cabral, apoiado por Márcia nas eleições de outubro.

A postura do parlamentar estaria deixando a prefeita numa saia justa, sendo cobrada por aliados para que tomassem uma posição. Nos bastidores corre a informação de que ela teria chamado o vereador na rédea. Nem a prefeita e nem ele ainda confirmaram a informação. Do Nill Júnior