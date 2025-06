Motociclista embriagado colide com viatura da PM após alta velocidade em Betânia

Na tarde deste sábado (14), um motociclista protagonizou um grave acidente no centro de Betânia (PE), envolvendo uma viatura da Polícia Militar. O fato ocorreu na Avenida Osmar Ferraz, próximo a uma farmácia local.

Segundo informações do 14º BPM, durante rondas de rotina, os policiais avistaram o condutor de uma motocicleta Honda CG 150 vermelha trafegando em alta velocidade e sem utilizar capacete de segurança. Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Rufino Passos Jardim, o motociclista não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e acabou colidindo com a viatura policial, modelo S10.

Populares relataram que o condutor já é conhecido na cidade por dirigir em alta velocidade de forma recorrente. Ainda segundo os relatos, ele teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. No momento da abordagem, também foi constatado que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Após o acidente, o condutor foi socorrido inicialmente para o hospital local e, devido ao seu estado, foi transferido para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. A motocicleta foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Betânia, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.