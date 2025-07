Motociclistas sofrem acidente na PE-365, no trecho entre Serra Talhada e Triunfo

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (24), na PE-365, no trecho entre Serra Talhada e Triunfo, nas imediações do KM 5. O caso aconteceu próximo à residência do vice-prefeito de Serra Talhada, Faeca Melo.

Segundo relatos compartilhados em grupos de WhatsApp, o pneu da moto estourou, provocando a queda dos ocupantes na pista. As vítimas ficaram feridas e precisavam de socorro com urgência.

Populares que estavam no local relataram dificuldade para realizar chamadas de emergência para o SAMU e Corpo de Bombeiros, e passaram a pedir ajuda por mensagens, solicitando que outras pessoas tentassem os contatos.

“Precisando de socorro o pessoal aqui”, diz uma das mensagens. Outro trecho reforça a gravidade: “Ninguém aqui está conseguindo chamadas de emergência”.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

DO Júnior Campos