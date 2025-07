GOVERNADORA VEM A ST ASSINAR ORDENS DE SERVIÇOS, E FORTALECE GRUPO POLÍTICO DE LUCIANO DUQUE

Depois da vinda do prefeito do Recife, João Campos ter visitado Serra Talhada durante a ExpoSerra, quando foi recebida com entusiasmo pela prefeita Márcia Conrado e seus aliados, agora é a Governadora Raquel Lyra que visita a cidade, e desta vez, a recepção deverá ser a cargo do principal adversário da prefeita, o deputado estadual Luciano Duque e seu grupo.

A visita acontecer a amanhã (secya-feira,25) e está confirmada para as 9h da manhã. A informação foi do próprio deputado Luciano Duque

Na sua visita Raquel vai assinar ordem de serviço para a recuperação da Barragem do Jazigo. Em dezembro, o Governo de Pernambuco abriu processo de licitação para a contratação da empresa que fará as obras de recuperação da barragem. O investimento previsto no eixo de Segurança Hídrica do programa Águas de Pernambuco é de R$ 19,9 milhões e a expectativa é de que aproximadamente 92 mil pessoas sejam beneficiadas.

A barragem foi inaugurada em março de 1983, pela Companhia Integrada de Serviços Agropecuários de Pernambuco (CISAGRO). Ela foi planejada para garantir a perenização do rio Pajeú, possibilitando a irrigação de até 5 mil hectares. No entanto, ao longo dos anos, houve o desgaste dos equipamentos hidromecânicos e o desenvolvimento de patologias em sua estrutura, que comprometeram a sua integridade e funcionamento.

Mas a Governadora não para por ai, ela vai assinar uma segunda Ordem de Serviço, desta vez referente à construção da adutora de Varzinha. A obra, que representa um investimento de R$ 19,7 milhões, também vai beneficiar diretamente as comunidades de São José, Barreiros e Roças Velhas.

A previsão é de que a adutora fique pronta em até um ano. O sistema será alimentado por um poço com capacidade de vazão de 86 mil litros de água, o que vai garantir o abastecimento regular da população local.

Da Líder do Vale Online