ASSASSINA DO CASAL CIRILO E MARIA DO SOCORRO EM SERRA TALHADA É CONDENADA A 45 ANOS DE PRISÃO; ELA ESTÁ FORAGIDA E É PROCURADA PELA JUSTIÇA

Aconteceu nesta quarta-feira (23) no Fórum de Serra Talhada o júri popular de Maria Aparecida da Silva, acusada de assassinar brutalmente o casal de idosos Cirilo Diniz Carvalho, 88 anos e Maria do Socorro Bezerra Carvalho, 82 anos.

O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 14h30, na residência onde o casal residia, localizada na Rua Isidorio Conrado, no centro de Serra Talhada e causou uma grande comoção na população local, pelos requintes de crueldade cometidos pela assassina.

Por diversas vezes o júri já havia sido marcado e por diversos motivos não foi realizado o que frustrou a expectativa dos familiares das vítimas e da população que a mais de dois anos esperava a solução deste caso.

A acusada, que havia sido posta em liberdade com tornozeleira eletrônica, não compareceu o julgamento, que foi realizado mesmo com sua ausência e com a presença do promotor de justiça, Dr. Romero Brito; do juiz, Dr. Marcus Gadelha; do advogado de defesa Dr. Raniere Nascimento, corpo de jurados, familiares das vítimas e do público presente.

Após longas horas de duração do júri, já no início da noite, a acusada, que está foragida, Maria Aparecida da Silva, foi condenada a 45 anos de reclusão, por duplo homicídio qualificado.

Agora ela passa a ser procurada pela justiça e quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Aparecida, deve ligar para o Disque-Denúncia Serra Talhada.

087-9 8877.2207 ou 87- 9 8877.2206