Motociclista embriagado e sem CNH causa acidente grave em Serra Talhada

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (23), na Avenida Argemiro Pereira de Menezes, no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, envolvendo dois motociclistas. Um deles, segundo a polícia, apresentava claros sinais de embriaguez e sequer possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o 14º BPM, a Central de Operações foi acionada com informações de um acidente com vítimas. No local, os policiais constataram que duas motocicletas colidiram frontalmente. Os envolvidos já haviam sido socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Eduardo Campos.

O imputado, identificado pelas iniciais J.S.S., de 32 anos, conduzia uma Honda Bros branca, e apresentava sintomas evidentes de ingestão alcoólica: odor etílico, voz arrastada e desequilíbrio corporal. Ele confirmou aos policiais que havia consumido bebida alcoólica e admitiu que não possui CNH. Uma mulher que estava na garupa também ficou ferida, com escoriações pelo corpo.

Já o condutor da outra moto, uma Honda CG 160 Start preta, identificado como F.I.C., de 31 anos, sofreu fraturas graves no fêmur e no pé da perna direita. A vítima é habilitada, segundo a PM.

Todos os feridos seguem internados em observação no Hospital Eduardo Campos. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências legais.

Do Júnior Campos