Exposerra 2025 foi o evento mais patrocinado pelo Governo de Pernambuco entre as feiras de negócios do estado

A 25ª edição da Exposerra – Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada, realizada entre os dias 17 e 19 de julho de 2025, foi o evento que contou com o maior patrocínio concedido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), entre todas as feiras apoiadas este ano.

Segundo levantamento exclusivo do blog, a Exposerra recebeu um aporte de R$ 150 mil, repassados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Serra Talhada, entidade responsável pela organização. O contrato (nº 180/2025), firmado por inexigibilidade de licitação (nº 034/2025), teve vigência de quatro meses a partir de 15 de julho.

O valor supera o patrocínio de outras iniciativas relevantes no calendário de eventos do estado, como a FENAP – Feira de Negócios do Alto Pajeú, em São José do Egito (R$ 50 mil); o Moda & Negócio do Agreste, em Santa Cruz do Capibaribe (R$ 70 mil); o WD Negócios, em Caruaru (R$ 25 mil); e o Tech Woman, realizado no Recife (R$ 20 mil).

A Exposerra se consolidou como a principal vitrine do empreendedorismo do Sertão pernambucano, reunindo empresários, comerciantes, investidores e representantes do setor público e privado.

Além dos patrocínios, a ADEPE também formalizou o contrato adicional nº 181/2025, no valor de R$ 11.320,00, para quitar valores devidos à empresa Certec Estruturas Metálicas Ltda., responsável por estruturas temporárias utilizadas em evento institucional realizado em abril de 2024, no povoado de Pau-Santo, zona rural de Caruaru.

