Raquel Lyra cumpre agenda em Serra Talhada nesta sexta com assinatura de duas ordens de serviço

O deputado estadual Luciano Duque anunciou, nesta terça-feira (23), que a governadora Raquel Lyra estará em Serra Talhada na próxima sexta-feira (25), às 9h da manhã, no SENAC. Na ocasião, a chefe do Executivo estadual vai assinar duas ordens de serviço importantes para o município.

A primeira trata da recuperação da barragem do Jazigo.

Já a segunda ordem de serviço é referente à construção da adutora de Varzinha, obra aguardada há anos pela população e que vai beneficiar centenas de famílias com acesso regular à água. O investimento previsto é de R$ 19 milhões.

Segundo Duque, os anúncios são fruto de uma articulação direta com o Governo do Estado e representam um avanço significativo para o desenvolvimento do Sertão do Pajeú.

Do Júnior Campos