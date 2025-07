PRF conclui Operação ExpoSerra 2025 em Serra Talhada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, no sábado (19), a Operação ExpoSerra 2025 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O reforço nas ações de fiscalização e de combate ao crime tiveram início no dia 17 para levar mais segurança a quem participou das festividades na região.

Em três dias de operação, foi registrado um sinistro sem feridos na BR 232, em Serra Talhada. Nesse período, foram fiscalizadas 411 pessoas e 319 veículos, sendo emitidas 157 autuações por diversas infrações. No combate à alcoolemia, foram realizados 268 testes de alcoolemia, autuadas quatro pessoas e detido um motorista sob efeito de álcool.

A fiscalização também resultou no recolhimento de 11 veículos irregulares e de 18 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs).